Utenlandske turister kan nå bookes ut av hotell og hytter

– Nå åpner vi opp for at vi nordmenn kan reise omkring i vårt flotte og langstrakte land i sommer. Jeg håper mange benytter anledningen til å bli turister i eget land, ikke minst fordi det er viktig for at denne næringen skal overleve, sa næringsministeren.

– Det blir kanskje ikke helt det samme som en all-inclusive-ferie i Syden, men det kan bli enda bedre enn en sånn ferie du kanskje hadde planlagt i utgangspunktet, sa hun videre.

Reiselivsnæringen forbereder seg nå på å ta imot besøkende på en trygg måte. Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner.

Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august

Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august, men varsler nye vurderinger i juni og juli.

UDs reiseråd opprettholdes altså i utgangspunktet til 20. august, men kan bli justert.

– Jeg vil anbefale folk å planlegge for Norgesferie i sommer. Norge er et vakkert ferieland, og selv om årets ferie blir annerledes enn vi hadde planlagt, er jeg sikker på at den kan bli veldig fin, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun sier endringene hele tiden vil vurderes opp mot smittehensyn.

Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden, og innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Jeg skjønner godt at folk ønsker forutsigbarhet for å planlegge ferier og andre reiser til utlandet. Nå er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), og understreker at det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke smittespredningen.

– Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forklarer hun.

