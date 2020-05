Siden det ikke blir barnetog på 17. mai, lagde de snømanntog i stedet

Nyheter

Til tross for at det er kritthvitt av snø ute, er det faktisk nasjonaldagen, 17. mai, på søndag. På grunn av koronaviruset blir dette den første gangen siden krigens dager at dagen vil gå uten det tradisjonelle barnetoget, men takket være de vinterlige forholdene, fikk førsteklassingene fra Isfjorden skole stelt i stand med 17. mai-stemning likevel.