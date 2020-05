RRH-sjefen om 130.000 på Romsdalseggen i sommer: – Dette skal vi klare

Nyheter

Søndag meldte organisasjonen Norsk Friluftsliv at det kan komme 130.000 mennesker som skal gå Romsdalseggen denne sommeren. Bakgrunnen for tallet var resultatet av en fersk spørreundersøkelse som Ipsos har gjort der nordmenn over 18 år er spurt om hvor de tenker å reise i sommer.