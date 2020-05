Beredskapsgruppa: - Det er lite som skal til før dette sprer seg igjen

Nyheter

Selv om samfunnet er i ferd med å bli åpnet opp, og smittetallene synker på landsbasis, oppfordrer beredskapsgruppa i Rauma kommune innbyggere til å fortsette å følge nasjonale hygiene- og smittevernsråd.

- Om vi slipper opp kan smitten blusse opp og det må strammes til igjen. Det ønsker vi ikke, skriver de i en pressemelding.

- Vi ser selv og får tilbakemeldinger om at en del begynner å slippe opp. I Rauma og store deler av landet har vi den siste tiden ikke hatt tilfeller av smitte. Dette viser at tiltakene virker. Det er veldig bra og jeg vil skryte av innbyggerne våre som bidrar til å hindre smitte ved god hygiene og holde avstand til hverandre. Samtidig så vet vi at det er lite som skal til før dette sprer seg igjen – og vi får en ny topp. Jeg vil oppfordre alle til å fortsette å følge gjeldende råd. Det er for tidlig å slippe opp, sier ordfører Yvonne Wold, på vegne av beredskapsgruppa i Rauma.

De skriver videre at vi går inn i en tid der mye folk tradisjonelt samles eller er ute på reise. 17. mai er rett rundt hjørnet og ferietiden nærmer seg med stormskritt.

- De kommende månedene er det vanligvis mye folk som samles eller skal ut å reise. Vi ser at mange er flinke til å planlegge ut fra de gjeldene nasjonale rådene. Følg med på utviklingen og hvilke råd som til en hver tid gjelder, og planlegg ut fra dette. Det ligger an til at dette blir en litt annerledes sommer og høst, men jeg håper og tror at alle vi få en fin ferie med masse gode opplevelser samtidig som at man tar hensyn til både seg selv og andre for å unngå smitte, sier Wold.