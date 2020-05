Nyheter

Dette er belønninga for åtte uker med strenge tiltak

Reverseringen av smittetiltakene som regjeringa lanserte torsdag, er belønninga til oss som innbyggere for utholdenhet og at vi har klart å følge smittevernrådene fra myndighetene. Samtidig må vi minne hverandre på at mer frihet bare er «på lån». Skulle smitten blusse opp igjen, vil vi oppleve at det iverksettes nye tiltak for å få kontroll på virusspredningen. Det er det ingen som ønsker.

«Får vi lokal oppblomstring av smittespredningen, må vi være forberedt på å slå denne ned igjen for å beholde kontrollen», heter det i regjeringens strategi for gjenåpning.

Nå er det glede over at Norge skal gjenåpnes. Vi er meget fornøyde med at regjeringa har laget et vegkart og kan fortelle noe om hvilke planer den har, etappe for etappe, uke for uke. Det gjør det mulig å planlegge mer, enten det er snakk om studier, jobb eller ferie og fritidsaktiviteter. Og den gjør helt riktig i å prioritere barn og unge først, deretter arbeidslivet og så andre aktiviteter.

Lettelsene merker vi alle. Allerede fra mandag kan alle skolene begynne igjen, etter at landet ble nedstengt 12. mars. Det er nok den endringen den kommende tida som alene vil påvirke samfunnet aller mest, sjøl om ikke alle elever kan være på skolen samtidig.

Og det er heldigvis lettelser på mange områder, som ble iverksatt torsdag; anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, treninger kan gjennomføres, idrettshaller åpner, forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves, karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn og heimekontor kan reduseres med økt fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassene.

Men det var en viktig avklaring som ikke kom på torsdag: I hvor stor grad blir det mulig å reise rundt i eget land denne sommeren? For alle som driver i reiselivet er det viktig å få vite raskt om de kan holde åpent i sommer eller ikke. Sesongen er ikke langt unna, og reiselivsaktørene trenger å få vite om det åpnes for fritidsreiser som normalt, slik at de kan dimensjonere driften deretter. Dette er en avklaring også nordmenn flest ønsker: Hva blir mulig denne sommerferien?

Regjeringa har varslet at den 15. mai kommer med informasjon om reiser i Norge. Da forventer vi at den er tydelig og gir klare svar både til reiselivet og til alle som skal feriere i sommer.