Møre og Romsdal Ap vil ha permanent fødetilbud i Kristiansund

(Rbnett.no): Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti gjorde lørdag et enstemmig vedtak på at fødeatilbudet i Kristiansund skal opprettholdes, både fram til det nye fellessjukehuset på Hjelset står ferdig, men også etter at dette er kommet i drift. Dette under forutsetning av at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket.

Møre og Romsdal Arbeiderparti styrebehandlet saka i forbindelse med behandlingen av Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023, som skal opp i Stortinget tirsdag 5. mai.

– Ser bekymringen

Møre og Romsdal Arbeiderparti har i en epost til kommunepartiene i fylket skrevet følgende:

«Møre og Romsdal Arbeiderparti står klart fast på tidligere vedtak om fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal og legger til grunn at bygging skjer med de funksjoner og den fremdrift som er planlagt. MRAP krever opprettholdelse av begge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fram til SNR står ferdig. Møre og Romsdal Arbeiderparti ser bekymringen for tryggheten til fødende kvinner i fylket med lang reisevei, og støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig. Det er en klar forutsetning at dette skjer innenfor forsvarlige faglige og økonomiske rammer, og at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket».

Eposten ble sendt ut lørdag ettermiddag.

Vedtak om tre akuttsjukehus

Tidligere denne uka gikk partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerhol, ut og sa at de ikke ville støtte et fellesforslag fra Sp, SV og Frp, om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund.

– Å bevare fødeavdeling i Kristiansund betyr at det fortsatt vil være fire akuttsjukehus i Møre og Romsdal. Beslutningen om at det skal være tre, er allerede tatt. Skulle det vært fire, måtte dette blitt utredet på nytt, sa Ingvild Kjerkol til Tidens Krav.

Krever økte bevilgninger

I lørdagens epost i etterkant av fylkesstyrets vedtak, heter det også at Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at regjeringen øker bevilgningene til helseforetakene.

«Vi er positive til at Arbeiderpartiet i sine alternative forslag til statsbudsjett foreslår økte bevilgninger til helseforetakene, og vil arbeide for at dette videreføres og styrkes ytterligere i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil bygge sterke lokalsamfunn over hele landet», heter det i eposten.

– Møtet var preget av respekt for hverandres synspunkt, samhold og vilje til å finne løsninger som alle i fylket kunne gå med på, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i en kommentar til Tidens Krav etter møtet.

Foruten Kjølmoen består fylkesstyret av Hanne-Berit Brekken (nestleder), Ståle Refstie, Audhild Mork, Siv Ulla, Eva Hove, Hege Karina Bøe, Kjell Neergaard og Kristina Roald.

Artikkelen ble først publisert på Rbnett.no.