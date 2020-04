Her pleier UP alltid å få fangst. Onsdag kveld var ikke noe unntak

Nyheter

(Rbnett.no): UP gjennomførte hastighetskontroll på E136 øverst i Romsdalen onsdag ettermiddag og kveld. 60-sona på Verma er et sted der mange trår for hardt på gasspedalen, og det skjedde også denne onsdagen.

I løpet av kontrollen ble tre bilførere anmeldt samtidig som de fikk førerkortet beslaglagt. Samtidig utstedte politiet tolv forenkla forelegg for mindre fartsovertredelser. Høgeste hastighet ble målt til 94 km/t i 60-sona, melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Kontrollen ble gjennomført i tidsrommet fra klokka 17.30 til klokka 21.15.

