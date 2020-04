De gir samtida verdifull kunnskap om krigen

Nyheter

Åndalsnes’ sentrale rolle under starten av 2. verdenskrig er viden kjent. I dag, 80 år seinere, kan vi lese detaljerte skildringer av hva som hendte. Mye av dette er samlet inn og tatt vare på av personer med stor krigshistorisk interesse. Jobben de har gjort gir samtida verdifull kunnskap.

Det er naturlig å nevne Tor Christian Jevanord i en slik sammenheng. Gjennom flere tiår har han samlet på minner fra 2. verdenskrig; våpen, forsvarsmateriell og gjenstander som knyttes til krigen. Men ikke minst har han opparbeidet seg en stor fotosamling, som dokumenterer hva som skjedde da Åndalsnes ble ødelagt av tyske styrker.

I lørdagens avis kunne Åndalsnes Avis vise nye bilder fra krigens første dager, som Tor Christian Jevanord har fått tak i. Bildene viser blant annet hvilke skader som bombingen medførte. Bildene er viktig dokumentasjon fra de dramatiske dagene.

På Facebook-sida «Krigshistoriesenter i Åndalsnes» har det daglig vært oppdateringer av hva som skjedde for 80 år siden på den aktuelle datoen. Sida har nærmere 1.500 medlemmer, noe som forteller at interessen for krigshistorien er stor. Jevanord har publisert bilder og skrevet om de aktuelle hendelsene.

Men Jevanord er ikke alene. En annen stor bidragsyter, oberst Ove Staurset, deler historien ut fra et militærfaglig ståsted. Han øser av sin kunnskap i daglige situasjonsrapporter fra kampene; både fra de norske og britiske styrkene. Slik kan vi enklere og bedre forstå hva som ligger bak de strategiske valgene som ble tatt.

Ingen kan gi et fullstendig og riktig bilde av det som skjedde. Da er enkeltstående fortellinger viktige bidrag for å fylle ut historien. Det er etter hvert mange skriftlige kilder: Romaner, rapporter, dagbøker, avisartikler. Også Rauma Historielag har vært flinke til å løfte fram krigshistorien, både gjennom møter/arrangement, men også ved å gi ut årboka for Rauma.

I lokalavisa har det opp gjennom åra vært mange reportasjer om krigen og bombingen av Åndalsnes. Vi har snakka med mange tidsvitner – sist lørdag var det et stort intervju med Erling Kjølseth, som fylte åtte år i 1940. Hans og andre tidsvitners fortelling om hva de opplevde er viktig for ettertida.

– Det viktigste er at vi ikke glemmer det, men også at vi heller ikke dyrker det, sa Kjølseth i intervjuet.