«Det oppleves som magisk. Hytta vi har drømt om»

(Rbnett): Det er mange lekre hytter på Nysetra ved Åfarnes. Et ekstraordinært flott hyttefelt med en utsikt i stjerneklassen mot fjord, fjell, øyer, holmer – og helt ut mot storhavet. Solnedgangene her beskrives som magisk. Noe som også formidles hyppig på sosiale medier. Nysetra er også det perfekte utgangspunkt for en skitur til vidunderlige Tarløysa (1086 m.o.h.). Det er mange fra Molde som har hytte her.