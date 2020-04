Stor snøfonn kom ned Setnesfjellet

Nyheter

Det er Øystein Bruaset som har filmet skredet, som gikk ved 19-tiden onsdag kveld. Det spesielle med videoen, er at han nesten har fått med seg starten også. For det gikk skred hele tida denne kvelden, og han gikk med mobilen i hånda og venta på at de store snømassene skulle komme ned fjellsida.