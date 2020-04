Det blir lite russefeiring

Nyheter

Styreleder for russen ved Romsdal videregående skole i Molde, Lone Dahle Skomsø, refererer til et digitalt dialogmøte som russen i Molde hadde med lokalt politi torsdag. Russen hadde bedt om dette møtet for å få klargjort hvordan de nå skal forholde seg til russetida som normalt ville ha vært like rundt hjørnet.