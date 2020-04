Oppdaterte kriterier for hvem som skal koronatestes

Nyheter

Rauma kommune skriver på sine hjemmesider at det har kommet oppdaterte regler for hvem som skal testes for koronasmitte.

- Personer som ikke har symptomer skal ikke teste seg. De som har mildere symptomer etter reise trenger ikke kontakte lege. Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen, opplyser kommunen.

Videre viser de til Folkehelseinstituttet, som anbefaler at det utføres testing på personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, som er:

Pasient med behov for innleggelse Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon* Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid** Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom*** I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Les mer om testkriterier på folkehelseinstituttets nettsider.

Du kan lese oppdatert informasjon om symptomene på viruset på sidene til helsenorge.

- Rauma kommune har opprettet en utendørs teststasjon ved rådhuset som blir tatt i bruk ved behov. Om dette skal benyttes så skal man ikke møte opp uten avtale med legesenteret, som gjøres via telefon, opplyser kommunen.