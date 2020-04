Har levert perfekt elitemelk i 15 år

Nyheter

Tirsdag skulle Sissel Eide egentlig vært på Lillestrøm for å motta den spesielle sølvtina fra Tine-konsernet for særs god melk. Slik ble det ikke på grunn av koronapandemien. Det blir heller ikke noe nytt, felles arrangement seinere i år, men Tine lover at de skal oppsøke Sissel Eide og mannen Anders på garden i Eidsbygda og overrekke den staselige sølvtina som synlig bevis på at de har tilfredsstilt kravene til feilfrie melkeleveranser i 15 år på rad.