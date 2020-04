Arbeidsledigheten i Rauma er på veg nedover

Nyheter

Det melder Nav Møre og Romsdal i en pressemelding. I perioden 7. til 21. april har antallet arbeidsledige gått ned fra 12.780 til 12.567. Tallet på delvis ledige har i samme periode økt fra 7.009 til 7.291. Tar vi med at antall tiltaksdeltakere har gått ned fra 810 til 801 ser vi at økningen av arbeidssøkere er 40 personer. Andelen helt ledige er nå 9,1 prosent i Møre og Romsdal, mens den er 10,2 prosent for landet samlet.