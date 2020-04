Møre og Romsdal: Antall anmeldelser har falt med hele 42 prosent

Nyheter





Antall registrerte straffesaker falt kraftig etter at Norge stengte ned i midten av mars. Fallet har vært på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Straffesaker som omhandler seksuallovbrudd, har gått mest ned, med 44,2 prosent, viser tall fra Politidirektoratet.

Voldssaker gikk ned med nær 34 prosent, mens narkotikasaker falt med 33 prosent.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til omfanget av faktisk begått kriminalitet, påpeker politiet.

Politiets publikumsmottak ble midlertidig stengt etter at koronapandemien inntraff, og politiet understreker at dette kan ha hatt en innvirkning på nedgangen. De peker også på at antall straffesaker kan komme til å øke igjen nå når publikumsmottakene gradvis gjenåpnes.

Mørketall i de tusen hjem

Barnehager og småskolen har vært stengt siden midten av mars. Mange barn har dermed de siste ukene hatt færre voksne utenfor familien som de kan henvende seg til. Politiet bekymrer seg for at det kan være store mørketall.

– Vi oppfordrer alle til å følge litt ekstra med på hvordan barn og familier har det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Regjeringen vil nedsette en tverretatlig koordineringsgruppe som skal sikre oppfølging til utsatte barn under koronakrisen.

– Initiativet er viktig. Politiet kan ikke gjøre jobben alene. De enkelte sektorene må samarbeide på tvers slik at disse barna fanges opp og riktige tiltak iverksettes, sier Bjørnland.

Mindre fyllebråk

Antallet straffesaker knyttet til ordensforstyrrelser har gått ned med hele 51,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette har trolig sammenheng med at store deler av utelivsbransjen holder stengt, og som følge av dette oppholder langt færre berusede personer seg i det offentlige rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrrelser, sier Bjørnland.

Koronakrisen har medført at mange barer og restauranter har måttet stenge. Oslo kommune forbød alkoholservering 22. mars.

Geografiske forskjeller

Nedgangen har vært størst i Møre og Romsdal politidistrikt, der antall anmeldelser falt med hele 42 prosent. I politidistriktene Troms og Finnmark falt antall anmeldelser med henholdsvis 33,4 og 33,1 prosent.

I hovedstaden falt antallet med 27,3 prosent. Samtlige politidistrikter hadde en nedgang, med unntak av Vest politidistrikt, der antallet steg med 28,5 prosent.