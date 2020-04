Høie: Over 1 million nordmenn har lastet ned Smittestopp-appen

Nyheter

Ett døgn etter lanseringen har over 1 million nordmenn lastet ned Smittestopp-appen, opplyser helseminister Bent Høie (H).

Det utgjør 24 prosent av befolkningen i Norge som er over 16 år, ifølge helseministeren.

– Nå tør jeg nesten å drømme om at vi skal klare å komme betydelig over det i løpet av helgen. Jeg håper så mange som mulig vil laste ned Smittestopp. Så vet jeg at noen ikke vil gjøre det. Det er deres valg, og det skal vi alle også respektere, sa Høie på pressekonferansen fredag ettermiddag.

På grunn av stor pågang fikk mange problemer med å laste ned og aktivere appen torsdag ettermiddag og kveld, men nå skal problemene være løst.

– Jeg håper og tror at det går bedre nå. Tusen takk til alle dere som var tålmodige og som måtte prøve igjen og igjen før det lyktes. Jeg var selv en av dem, sa han.

I sosiale medier har flere også meldt om at appen trekker mye strøm fra mobiltelefonen. Helseministeren sa at dette er noe utviklerne jobber med å rette opp.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at appen trekker mye strøm. Det er noe FHI jobber med, for å se hva som er årsaken, og om det kan gjøres mulige forbedringer.

Appen blir også videre kvalitetssikret og testet i noen utvalgte kommuner.