Filma dobbelt snøskred fra Reitafonna og Setnesfonna: – Like mektig hver gang

Selv etter å ha bodd her i 25 år, slutter aldri Tone-Brit Sandsmark å bli imponert hver gang det går snøskred.

– Vi har ikke slikt på Sørlandet der jeg kommer fra, så det er veldig kult å kunne se store snøskred fra hagen. Da snapper jeg med venner og familie og forteller at sesongen er i gang, forteller hun til Åndalsnes Avis.

Venter på de store

Og sesongen er nå så visst i gang. De siste dagene har det vært stor snøskredfare i Romsdalsområdet på grunn av mye nedbør som har kommet som regn, og vind. Onsdag kom det to store snøskred på en gang bakom huset til Sandsmark.

– Jeg kjente at det buldra inne i huset, så jeg sprang ut i bare sokkelesten for å få det med meg, sier hun.

Det ble et dobbelt snøskred, fra både Reitafonna og Setnesfonna samtidig.

– Det er veldig kult å bo her på Brønnsletta på denne tida av året. Da går vi som regel og venter på disse store. Ofte er det slik at de største kommer om natta, og vi hører det buldrer mens det er mørkt ute. Dette kom heldigvis i dagslys, sier hun og legger til at de merker snøskreda godt inne i huset.

– Vi hører det veldig godt, sjøl når TV-en står på. Slik holder det på i vel en måneds tid.

Fantastisk plass

Sandsmark forteller at hun aldri blir vant til at det buldrer med snøskred om våren og at det er like mektig hver gang det skjer. Også familie og venner fra lenger sør i landet har blitt imponerte over naturen i Rauma.

– Da jeg og mannen min gifta oss i juli, 2006, hadde vi noen bryllupsgjester på besøk her hos oss. Vi har utsikt langt inn i Isterdalen, og en av gjestene fra Stavanger var mektig imponert over det han såg. Da sa mannen min; «Du skulle sett hvordan det er her om våren. Da går det snøskred hele tida». Like etterpå gikk det et ganske stort skred inne i Isterdalen, og gjesten ble helt «blown away» over at det gikk an å bo slik, sier hun.

Det får henne også til å tenke over hvor mye som faktisk skjer på Åndalsnes.

– Vennene mine lenger sør snapper om krabber og skjell, mens jeg snapper om fjell, snøskred og kjendiser. Det er dagligdags for folk her, og man bryr seg ikke noe særlig om man møter på Sven Nordin på Coopen. Det minner meg om hvilken fantastisk plass jeg bor på, sier hun.