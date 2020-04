Stor snøskredfare i Romsdalsområdet onsdag

Nyheter

Årsaken til varselet er stigende temperatur som sammen med kraftig nedbør og vind vil gi en økning i skredfaren. Det er sannsynlig med store og svært store naturlig utløste skred, står det i varselet fra varsom.no.

For beredskapen rådgis det at våte løssnøskred kan nå skredutsatte veier og bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp. Friluftsfolk anbefales også å holde seg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner under.

Skredvurderingen er som følger:

Stigende temperatur, kraftig vind og nedbør ventes å gi en kortvarig økning i skredfaren. Over 1000 moh vil mye ny snø og kraftig vind gi stor pålagring i leheng mot øst. Her ligger det allerede mye snø fra de siste dagene som ikke har stabilisert seg ennå og gi fare for svært store naturlig utløste skred str 4. Under 1000 moh vil stigende temperatur og mye regn svekke snødekket og gi fare for naturlig utløste skred. Det har kommet mye nysnø de siste dagene og skred kan mange steder bli str 3-store. Faregraden ventes å stige til faregrad 4 i de områdene som får mest nedbør (Fjella rundt Eikesdalen og øvre Romsdal).

Det er meldt mye nedbør i vårt område på onsdag, og NVE har også utstedt gult farevarsel for jordskred i Møre og Romsdal og Trøndelag.