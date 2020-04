Høyre-topp kritiserer krisepakkene

Nyheter

Lunde luftet påstandene på Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen.

– Da vi reduserte arbeidsgiverperioden fra 15 til tre dager, gjorde vi permittering til et førstevalg, framfor et sistevalg, sa hun og la til at hun har fått høre dette direkte fra flere bedrifter.

Stortinget forlenget også permitteringsperioden med full lønn, noe Lunde mener gjør at det ikke lønner seg å ta arbeid innen landbruk, logistikk og andre bransjer som nå mangler arbeidskraft.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener endringene måtte til for at folk ikke skulle gå over ende.

– I neste runde skal vi skape aktivitet, sier han.

Lunde kritiserer også kontantstøtteordningen for bedrifter. Hun frykter at den vil redde ulønnsomme bedrifter og bedrifter som går i dvale, ettersom ordningen behandler bedrifter likt.

– Det er en forskjell mellom en frisørsalong der alle kundene kommer tilbake når yrkesforbudet blir opphevet, og et eventbyrå i Vesterålen som arrangerer hvalsafari for kinesiske turister som kanskje ikke kommer tilbake før til neste år, eller enda lenger tid, sier hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid deler ikke Høyre-politikerens analyse.

– Dette kommer ikke til å være historien om tiden hvor for få gikk konkurs, men om tiden hvor for mange gikk konkurs, sier Almlid.

(©NTB)