Naboplager fengslet – viser ingen anger

Det var fredag før palmehelga, 3. april, at Romsdal tingrett behandlet en begjæring fra påtalemyndigheten om å fengsle en mann i 40-åra fra Rauma for fire nye uker. Mannen ble pågrepet av politiet 27. februar, siktet for trusler mot naboer, vold/trusler mot offentlig tjenestemann og hensynsløs adferd. Han skal ha plaget naboene i ei bygd i Rauma gjennom mange år.