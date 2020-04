Molosenteret har solgt eiendommen til fylkeskommunen

Nyheter

Kjøper er Møre og Romsdal fylkeskommune, og prisen ble 2,7 millioner kroner, ifølge Kartverkets eiendomsoverdragelser.

Bak Molosenteret AS står Alf Inge Slemmen (50 prosent) og Ingebjørg Marit Holm (50 prosent). Selskapet omsatte i 2018 for 3,1 millioner kroner. I toppåret 2014 var tilsvarende tall på 4,9 millioner kroner.

Ønsker å bygge ny butikk Alf Inge Slemmen, som eier grillkiosken/butikken på Åfarnes sammen med Marit Holm, har i lang tid jobbet med å få til en ny matvarebutikk i bygda.

– Her kommer en ny ferjekai, og all forretningsaktivitet på stedet må vekk, sa Slemmen til Rbnett 1. april.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal bygge ny ferjekai på Åfarnes og Sølsnes. Kaiene skal være klare til å ta imot elektriske ferjer 1. januar i 2024.

Vil bygge helt ny ferjekai – Slik planene ser ut nå, vil alle bygg på området bli revet. Vi vil bygge ny ferjekai der grillkiosken står i dag, opplyser Gisle Fossen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Her er eiendomsoverdragelsene i mars måned i Rauma, Vestnes og Lesja:

Rauma kommune

Sørsidevegen 1739 F (Gnr 112, bnr 241, seksjon 10) er solgt for kr 2.150.000 fra May Iren Hatlen til Arnfinn Peder Volle og Kari Merete Moen Volle (04.03.2020)

Gnr 120, bnr 66 er solgt for kr 265.487 fra Rauma Kommune til Karina S Rød Pettersen og Vegard Haarstad Bruaset (06.03.2020)

Andel av Gnr 82, bnr 11 er overdratt fra Viguia Robert til Nicolas Louis F Viguie (09.03.2020). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 82, bnr 12

Sørsidevegen 1748 (Gnr 112, bnr 38) er overdratt for kr 1.350.000 fra Laila Moen til Sonja Marita Moen Ødegård (10.03.2020)

Storgata 16 E (Gnr 27, bnr 601, seksjon 2) er overdratt fra Selma Hildur Brevik til Hans Skiri og Vidar Skiri (11.03.2020)

Romsdalsvegen 6748 (Gnr 73, bnr 10) er solgt for kr 1.750.000 fra Karoline G Olsen, Martine G Mellemsæter og Per Kristian Øyen til Ann Kristin Sørvik og John Harry Kvalshaug (11.03.2020)

Andel av Gnr 191, bnr 1 er solgt for kr 1.200.000 fra Aud Berit Straume, Ove Straume og Åse Margrethe Straume til Liv Straume (13.03.2020)

Andel av Gnr 181, bnr 4 er overdratt for kr 2.210.000 fra Erling Sæbø, Magnhild Sæbø, Oddrun Irene Korsan Sæbø og Per Hermod Sæbø til Eyolf Sæbø (16.03.2020). Salget omfatter også andel av Rødvenvegen 759 (Gnr 181, bnr 5)

Gnr 181, bnr 4 er overdratt fra Ole Hunnes Sæbø til Erling Sæbø, Eyolf Sæbø, Magnhild Sæbø, Oddrun Irene Korsan Sæbø og Per Hermod Sæbø (16.03.2020). Overdragelsen omfatter også Rødvenvegen 759 (Gnr 181, bnr 5)

Andel av Gnr 181, bnr 4 er overdratt fra Eyolf Sæbø til Magna Ingvarda Sæbø (16.03.2020). Overdragelsen omfatter også andel av Rødvenvegen 759 (Gnr 181, bnr 5)

Nordsidevegen 2866 (Gnr 163, bnr 13) er solgt for kr 1.500.000 fra Lill Janet Kristiansen til Frode Holthe og Linda Grytten Holthe (17.03.2020). Salget omfatter også Gnr 163, bnr 16

Berg-Erikstien 17 (Gnr 43, bnr 406) er solgt for kr 1.560.000 fra Mai Berit Disen til Jan Håvar Øyen Hjelden (19.03.2020)

Kalveneset 25 (Gnr 125, bnr 11) er solgt for kr 1.500.000 fra Magny Holsether til Bjørn Elling Hansen (19.03.2020)

Gnr 24, bnr 40 er solgt for kr 750.000 fra Bo Grenda Skorgedalen As til Kathrine Rødseth Nerland og Terje Erik Nerland (20.03.2020)

Gnr 136, bnr 2, fnr 20 er overdratt for kr 900.000 fra Ståle Idar Unhjem til Ben-Stian Unhjem (23.03.2020)

Einagata 7 (Gnr 43, bnr 188) er solgt for kr 3.000.000 fra Kari Sandnes Engen og Kjell Arve Engen til Kim Andre Sandnes Hansen og Åshild Digernes Tokle (24.03.2020)

Melfallvegen 2 (Gnr 112, bnr 100) er solgt for kr 2.190.000 fra Arnfinn Peder Volle og Kari Merete Moen Volle til Geir Sindre Nyheim (25.03.2020)

Nordsidevegen 3279 (Gnr 159, bnr 37) er solgt for kr 2.700.000 fra Molosenteret As til Møre Og Romsdal Fylkeskommune (26.03.2020)

Vestnes kommune

Misfjordvegen 37 (Gnr 46, bnr 24, seksjon 2) er solgt for kr 1.850.000 fra Ane Hovde Nerhus til Sara Marie Seljeflot (02.03.2020)

Andel av Gnr 62, bnr 170 er overdratt fra Kenneth Eik Frostad til Mari Støle Schjelderup (03.03.2020)

Andel av Hagnesvegen 19 (Gnr 51, bnr 50) er overdratt fra Emilia Karolina Bøen til Eirik Arne Bøen (04.03.2020)

Misfjordvegen 428 (Gnr 48, bnr 69) er solgt for kr 1.650.000 fra Ruth Dagny Simensen til Renate Lie (05.03.2020)

Buktavegen 85 (Gnr 51, bnr 43) er solgt for kr 3.500.000 fra Christian Nakken og Sissel Eli Salomonsen til Jorge A Skram Dalsbø og Marleny Hernandez (05.03.2020). Salget omfatter også Gnr 51, bnr 243

Liaråket 27 (Gnr 63, bnr 148) er solgt for kr 2.800.000 fra Odd Henning Tangen til Hallvar Djupvik og Stephanie S L L Djupvik (05.03.2020)

Kjøpmannsgata 16 (Gnr 46, bnr 6, fnr 1, seksjon 39) er solgt for kr 2.895.000 fra Vestnes Brygge As til Heidi Malme (09.03.2020)

Daugstadvegen 454 (Gnr 8, bnr 19) er solgt for kr 725.000 fra Stig Stokkeland til Stig Arild Farkvam (10.03.2020)

Gnr 64, bnr 108 er overdratt fra Erling Aksel Gjerde til Nils Jofred Gjerde (10.03.2020)

Gnr 64, bnr 96 er solgt for kr 145.000 fra Ingebjørg Neraas til Laila Eik Frostad (11.03.2020)

Gnr 67, bnr 175 er overdratt fra Kai Tomren til Tomrefjord Idrettslag (17.03.2020)

Neråsvegen 460 (Gnr 57, bnr 59) er solgt for kr 3.100.000 fra Kai Roger Langstein til Stig Kenneth Langstein (18.03.2020)

Gnr 35, bnr 204 er overdratt fra Kjell Ottar Gjermundnes til Vestnes Kommune (18.03.2020)

Kjøpmannsgata 16 (Gnr 46, bnr 6, fnr 1, seksjon 35) er solgt for kr 1.990.000 fra Vestnes Brygge As til Inger Marie Tomren (19.03.2020)

Sjøgata 17 (Gnr 46, bnr 56) er solgt for kr 3.000.000 fra Vestnes Utvikling As til Hamo Utbygging As (24.03.2020)

Liaråket 8 B (Gnr 63, bnr 202, seksjon 2) er solgt for kr 2.690.000 fra Ådalen As til Stig Brastad (25.03.2020)

Furlandsvegen 42 (Gnr 48, bnr 93) er solgt for kr 300.000 fra Rs Skog As til Kristen Stokkeland (26.03.2020)

Gnr 51, bnr 620 er solgt for kr 150.000 fra Kristen Stokkeland til Rs Skog As (26.03.2020)

Gnr 51, bnr 648 er solgt for kr 15.000 fra Kristen Stokkeland til Rs Skog As (26.03.2020)

Gnr 51, bnr 125 er solgt for kr 150.000 fra Kristen Stokkeland til Rs Skog As (26.03.2020)

Neremsvegen 187 (Gnr 19, bnr 21) er solgt for kr 1.200.000 fra Olaf Riksfjord til Marie Løkke og Odd Arild Hungnes (27.03.2020)

Liaråket 8 A (Gnr 63, bnr 202, seksjon 1) er solgt for kr 2.690.000 fra Ådalen As til Karl Johan Eik Dyrkorn (30.03.2020)

Stokkelandsvegen 144 A (Gnr 51, bnr 655, seksjon 3) er solgt for kr 2.670.000 fra Møre Hus As til Ole-Kristian Henriksen (30.03.2020)

Skorgevikvegen 103 (Gnr 34, bnr 12) er solgt for kr 2.877.000 fra Rolv Arne Kvissel til Kenneth Hoel Lande (31.03.2020). Salget omfatter også Gnr 34, bnr 66

Lesja kommune

Vestsidevegen 88 (Gnr 139, bnr 29) er solgt for kr 1.000.000 fra Jonny Bekkelien til Ann-Kristin Larsen og Roger Fossmo (03.03.2020)

Gnr 23, bnr 23 er overdratt fra Huldertun As til Snauskriu Invest As (04.03.2020)

Kongelberget 186 (Gnr 2, bnr 795) er solgt for kr 3.800.000 fra Bjørn Einar Sperre Ness og Nina Marita Godø Ness til Anette Mari M G Eide og Roger Eide (04.03.2020)

Andel av Gardsvegen 74 (Gnr 2, bnr 6, fnr 2) er overdratt fra Marit Dahle til Steinar H Dahl Lægreid (05.03.2020)

Bjorlivegen 33 (Gnr 2, bnr 1420) er solgt for kr 2.090.000 fra Annine Håskjold til Frank Gunnar Heggelund og Gunn Kristin Ulvestad (09.03.2020)

Gnr 2, bnr 1622 er solgt for kr 850.000 fra Ebit As til Valborg Anita Bakke (10.03.2020)

Gnr 2, bnr 1659 er overdratt for kr 160.000 fra Ole Tormod Johannessen til Marie Eidem Brandal og Tore Brandal (11.03.2020)

Gnr 2, bnr 1660 er overdratt for kr 160.000 fra Ole Tormod Johannessen til Enok Voldset og Heidi Lisbet Dahle (11.03.2020)

Lysbakkenvegen 32 (Gnr 2, bnr 487, seksjon 1) er solgt for kr 1.550.000 fra Bogdan Laurentiu Barau og Tina Barau til D O E M Sonia A Moreira og M Henrique Vieira (17.03.2020)

Hotellvegen 1 (Gnr 2, bnr 125, seksjon 8) er solgt for kr 2.130.000 fra Norwegian Log Cabins As til Ann-Kristin Krohn Larsson og Tom Erik Larsson (23.03.2020)

Hotellvegen 1 (Gnr 2, bnr 125, seksjon 3) er solgt for kr 1.670.000 fra Norwegian Log Cabins As til Lars Grønningsæter og Magnhild Grønningsæter (23.03.2020)

Kilde: Kartverket