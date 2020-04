Ni av ti er nå friskmeldte fra koronaviruset

Nyheter

Det melder Rauma kommune søndag.

Raumas første koronasmitta vel tilbake fra hytteisolasjon – Vi var over 40 som dro på skitur til Tyrol, og alle unntatt én, ble smittet, sier Roy Dahle – den aller første koronasmittede raumaværingen som nå er friskmeldt.

Kommunen har totalt ti registrerte tilfeller av koronaviruset, men ni av de ti har blitt friskemeldte av legen. Den siste, som er folkeregistrert i Rauma, befinner seg et annet sted i landet og følges opp der. Med andre ord er det nå ingen registrerte koronasyke i Rauma kommune.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand har tidligere presisert til Åndalsnes Avis at det ikke er grunn til å være redd for å omgås de personene har blitt friskmeldt.

- Det har blitt friskmeldt av legen, og det skjer etter at det har gått sju dager etter at man opplevde å være frisk. Det er ingen grunn til å ha noen engstelse for å være sammen med disse personene, nå når de er blitt friskmeldt. Det er også viktig at de får anledning til å begynne på jobb igjen, for eksempel, sier Aursand.