Færre frykter for egen økonomi som følge av koronakrisen

– Selv om mange er bekymret for egen økonomi, ser vi spesielt de siste dagene tegn til at bekymringene faller og er nå klart lavere enn før tiltakspakkene ble introdusert, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Resultatet av undersøkelsen ble publisert skjærtorsdag ettermiddag. Den viser at 58 prosent ikke er bekymret for sin egen økonomi, 15 prosent svarer verken eller, mens 27 prosent altså oppgir at de er bekymret.

Samtidig er omtrent annenhver nordmann bekymret for den norske økonomien som følge av koronaepidemien, noe som har vært tilfellet helt siden de strenge restriksjonene ble satt i verk 12. mars.

