Slik blir fjellstasjonen til Romsdalsgondolen

Det melder Romsdalen AS i en pressemelding langfredag. Her blir det presentert de ferdige tegningene av hvordan fjellstasjonen til Romsdalsgondolen vil bli seende ut. Det er Jensen og Skodvin Arkitektkontor AS som står bak tegningene, og de er kjent, blant annet, for å ha designet Juvet Landskapshotell i Valldalen.