Planlegger Romsdalseggen-tiltak for to millioner kroner

Nyheter

Denne uka kom beskjeden om at Romsdalseggen har fått 750.000 kroner gjennom Nasjonal turiststi-ordningen. Selv om Tindesenteret fikk avslag på sin søknad om at Romsdalseggen skal bli autorisert nasjonal turiststi, kan de nemlig fortsatt søke om midler.

– Vi er veldig glade for å få 750.000 kroner, som skal gå til tiltak definert i Besøkstrategien. Det er slik at vi må stille med tilsvarende sum for å få tilskuddet, og derfor jobber vi kontinuerlig med finansieringløsninger - slik som Romsdaleggenbussen utgjør en viktig del av. Vår søknad i år var på en million kroner i tilskudd, så reduksjonen i beløpet vi nå fikk tildelt fører til en tilsvarende reduksjon i hvilke tiltak vi kan gjennomføre i 2020, sier daglig leder ved Norsk Tindesenter, Ivar Brennhovd.

– Vi prioriterer blant annet toalett i Vengedalen, ytterligere sherpa-arbeid og prosjektering av tiltak fra Nesaksla og ned. Det er der det er størst slitasje. Totalsummen blir på rundt to millioner kroner, sier forteller han.

Det planlegges også et bedre tellesystem, slik at man vet hvor mange som passerer over Eggen.

– Da kan man publisere tallene «live» på sosiale media og for eksempel på storskjerm på Tindesenteret, forklarer Brennhovd.

Ambassadører

En del av av inntektene til drift kommer fra Romsdalseggenbussen, der Tindesenteret og RRH nå har inngått en avtale om roller og fordeling.

– Det er så klart en viktig del av inntektene for å videreutvikle og vedlikeholde Eggen, så vi vil oppfordre alle til å bruke den. Som en del av avtalen lanserer vi blant annet en Romsdalseggen-ambassadør-pakke, i tillegg til å søke etter tilskudd og støtte – både lokalt og nasjonalt. Romsdalseggen-ambassadører, som både kan være virksomheter som har inntekter tilknyttet Romsdalseggen ogandre som ønsker å gi støtte, inviteres til å være med å bidra til å styrke Romsdalseggenproduktet. Vi ser det som naturlig at for eksempel andre som transporterer gjester betaler en andel av inntektene som sin del av støtte til produktet til alles felles gode, sier Brennhovd.

Vil søke igjen

Har fått avslag på søknaden om Nasjonal turiststi Norsk Tindesenter har fått avslag på søknaden om at Romsdalseggen skal få status som Nasjonal turistsi. Grunnen til avslaget er den planlagte bygginga av Romsdalsgondolen til toppen av Nesaksla.

Han forteller at de vil søke om å bli autorisert som Nasjonal turiststi hvert år til de får søknaden godkjent:

– Kriteriene som ligger til grunn for å bli autorisert, samt fordelene ved automatisk få Kr 300.000,- er jo definert, en står bedre posisjonert for øvrige investeringsmidler, og vi tror jo det å kunne skilte med å være autorisert i seg selv er et viktig kvalitetsstempel markedsførigsmessig. Så langt er bare en plass i Norge som er det allerede, nemlig i Geiranger, sier han.