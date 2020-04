Nyheter

Det sier Jo Unhjem som blant annet har ansvaret for vedlikeholdet av kommunale bygg som skole og barnehage. Han forteller at det nå blir gjort et ganske omfattende vedlikeholdsarbeid ved de kommunale barnehagene Leiktun i Isfjorden og Myra på Åndalsnes. Og bakgrunnen er et pålegg fra Mattilsynet.