Legemiddelverket advarer mot svak forskning av koronamedisiner

Det skriver Dagbladet.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk peker på at det er rettet krass kritikk mot en studie som mener at hydroksyklorokin, som er en malariamedisin, fungerer for å behandle pasienter som er rammet av koronaviruset.

– Forskningsartikler har blitt gransket og godkjent av tidsskrifter i løpet av en dag, og da er det klart at granskingen ikke kan være så grundig som vanlig, sier Madsen.

En grundig gjennomgang krever normalt flere dager eller uker, sier Madsen, som frykter konsekvensene av medisinbruken.

– Den verst tenkelige konsekvensen av dette er at vi på grunn av svak forskning får gale resultater, og at vi begynner å behandle pasienter med medisiner som ikke virker eller gir skadelige bivirkninger, sier han.

(©NTB)