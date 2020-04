Er det mulig å drive omsorg for barn på to meters avstand?

Nyheter

Både Hilde Kavli Ree som er sjef for de kommunale barnehagene i Rauma og Heidi Heen Brovold som er leder for Læringsverkstedet i Rauma er klokkeklar når vi spør om gjenåpning av barnehagene; De avventer myndighetenes regler og forskrifter som skal komme den 16. april. Og de er enige om en ting til; De ser for seg en utfordrende situasjon med store endringer i mange rutiner i barnehagen.