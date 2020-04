Thomas fra Hjelvik er koronafast utenfor Malaysia

Nyheter

Egentlig skulle han ha vært hjemme for to uker siden, men på grunn av koronavirusets herjinger over hele kloden ble det ikke slik for Thomas Malnes fra Hjelvika. Han er kaptein for offshore-konstruksjonsfartøyet «Grand Canyon II» hos rederiet Volstad Maritime fra Ålesund, som for tida ligger 100 nautiske mil utenfor Kemaman i Malaysia, der de jobber på et olje- og gassfelt som er under konstruksjon. Det er 91 mann ombord i skipet fra 13 forskjellige nasjoner, der ti av dem er nordmenn. Kapteinen forteller at de har vært der ute i sju uker, og at de mest sannsynlig vil bli værende der i mange uker til.