Stortinget ber regjeringen om krisepakke for medier

Nyheter

Det ble klart da partiene på Stortinget ga sine kommentarer til kontantstøttepakken.

Venstres Ola Elvestuen trekker fram at enkelte bedrifter trenger å ha folk på jobb også i perioden vi nå er i.

– Mediebedriftene er en av dem. Nå får vi også en bestilling til regjeringen for å ivareta mediebedrifter som har stort fall i sine annonseinntekter, slik at journalister kan gå på jobb istedenfor å bli permittert, sier han.

Unntatt Frp

Ifølge Medier24 har alle stortingspartiene unntatt Frp stilt seg bak følgende formulering:

«Regjeringen må vurdere en innretning på en egen ordning til mediene som er bedre tilpasset medienes inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med et slikt forslag».

– Det er på tide at Stortinget griper inn. Mediene har hatt mer å gjøre enn noen gang – og gjennom en krise har mediene en helt avgjørende rolle. Da kan vi ikke stå og se på at mediene må permittere journalister sier Aps Anette Trettebergstuen til Medier24.

– Samfunnskritisk funksjon

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier til Kampanje at hun i flere uker har vært bekymret for mediene.

– De har en samfunnskritisk funksjon og er ikke skrudd sammen på andre måter som gjør at de kan dra nytte av andre krisepakker som er kommet, sier hun.

Fredag i forrige uke samlet kulturminister Abid Raja (V) medieorganisasjonene for å høre hvilke tiltak de mener vil hjelpe.

– Jeg er glad for at det sitter langt inne å permitterte innen det journalistiske, sa Raja under møtet.

Medieorganisasjonene kunne melde om høyere lesertall enn noen gang.

– Men inntektene bare renner ut i den andre enden, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

Vil ha kompensasjon for annonser

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, la fram ideen om en ordning for å kompensere for bortfallet av medienes annonseinntekter. Hun trakk også fram den utsatte innbetalingen av arbeidsgiveravgift og ba om at mediene slipper å betale denne.

Blant de andre forslagene, framført av generalsekretær Thomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser (LLA), er en statlig og kommunal informasjonskampanje gjennom mediene.

Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen sa til NTB at han sitter med inntrykk av at regjeringen skjønner alvoret.

– Men vi er redd for at dette kommer for sent, sa han.

(©NTB)