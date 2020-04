Norge åpnes gradvis opp

Nyheter

Men de første lettelsene i tiltakene mot koronaviruset kommer først etter påske.

– Det skal gå langsomt og varsomt, sånn at vi kommer oss trygt hjem igjen, sa helseminister Bent Høie da han og regjeringen presenterte endringene i tiltakene. Dette er noen av hovedpunktene:

* Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

* 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

* Hytteforbudet blir opphevet 20. april.

* Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni.

* Fysioterapeuter og psykologer kan begynne å jobbe igjen fra 20. april, men må følge nye smittevernstandarder.

Solberg: – Langt fra halvspilt

Samtidig videreføres karantenereglene, krav om å holde avstand, reiserestriksjoner og hygienerådene.

– Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun advarer mot å tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss for fullt tilbake til hverdagen.

– Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på dette viruset. Jobben nå er å holde fast på denne kontrollen, sier statsministeren.

Tilbake til mer normal hverdag

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at målet til regjeringen er at alle barn skal tilbake på skolen før sommeren.

– Det er ikke sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikke sikkert at alle får fulle dager eller fulle uker. Men det å komme tilbake til en mer normal hverdag og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikke bare for de minste, sier hun.

Kunnskapsministeren kunne også fortelle at de videregående skolene åpner for elever på yrkesfag for de to siste årstrinnene fra 27. april, mens universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte samme dag.

– Ikke vunnet

Helseminister Bent Høie sier at bedre testing og rask isolering av smittede blir viktig i tiden framover.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid, sier han.

Regjeringen utelukker ikke at de kan bli nødt til å stramme inn igjen senere dersom smitten blusser opp igjen.

– Vi har nå kortroll på smittespredningen, men vi vet også at det er veldig lett å miste kontrollen. Derfor må vi alle ta hensyn til trygghet og forutsigbarhet, sier Høie.