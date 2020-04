Mens prisen på drivstoff i resten av fylket stuper, holder den seg stabil på Åndalsnes

Nyheter

Mens literprisen for blyfri bensin har krøpet ned til 13 og 11 kroner enkelte steder i landet, har drivstoffprisene på Øran forholdt seg stabile, med 14-15 kroner literen. Vi har tatt kontakt med de tre bensinstasjonene på Øran for å høre hvordan det kan ha seg at prisene har gått fra å være blant de billigste i fylket, til å bli en av de dyreste.