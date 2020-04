Mann fikk 40.000 kroner i bot for gjentatte brudd på smittevernsloven

Nyheter

Mannen kom hjem fra England 15. mars og skulle ha gått i karantene for 14 dager, men han møtte i stedet på arbeid allerede 21. mars, skriver politiet i en pressemelding.

Noen dager etter hadde han influensasymptomer og møtte opp på et legesenter for testing av smitte. Testen skal i ettertid ha påvist SARS-CoV-2 og Covid-19 symptomer.

– At han møtte opp på legesenteret medførte at lege og personale ved legesenteret måtte i karantene sammen med flere pasienter. Legen samt to personer han utførte arbeid for den 21. mars, har i ettertid testet positivt for smitte, skriver politiet videre.

– Grunnen til at boten er blitt såpass høy er at vi har konstatert gjentatte brudd på karantenebestemmelsene og dertil har han – med stor sannsynlighet – smittet tre andre mennesker. Dette har talt i skjerpende retning, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Mannen har i avhør tirsdag innrømmet straffskyld, og han vedtok forelegget.

