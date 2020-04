Ingen nye smittede i Rauma - to er friskmeldt

Nyheter

Kommuneoverlegen forteller at det fortsatt er ni registrerte smittetilfeller i Rauma, og at det ikke har kommet noen nye smittetilfeller den siste uka. Det niende smittetilfellet ble bekreftet forrige tirsdag.

- Det er nå to personer som har hatt koronaviruset som er blitt friskmeldt av legen. Det er de to første tilfellene vi ble kjent med her i kommunen, forklarer kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Allerede 11. mars kom beskjeden om at en ansatt hos elektrikerbedriften Skare var blitt testet for koronaviruset etter en reise, og senere ble det bekreftet at mannen var smittet. Tilfelle nummer to var den ansatte på Vitus apotek. Begge er nå friskmeldt.

For kommuneoverlegen er det viktig å presisere at det ikke er grunn til å være redd for å omgås de personene som nå og framover blir friskmeldt.

- Det har blitt friskmeldt av legen, og det skjer etter at det har gått sju dager etter at man opplevde å være frisk. Det er ingen grunn til å ha noen engstelse for å være sammen med disse personene, nå når de er blitt friskmeldt. Det er også viktig at de får anledning til å begynne på jobb igjen, for eksempel, sier Aursand.

- Blir disse personene blitt testet på nytt?

- Nei, man tester dem ikke på nytt. Det er ikke nødvendig. Samtidig gjelder det samme for dem som har hatt sykdommen, som for alle andre. Som at man skal holde avstand, vaske hendene, ikke være flere i fem i grupper og så videre, sier Aursand.

Når det gjelder smitten videre, sier kommuneoverlegen at det er veldig stille:

- Vi vet jo ikke helt hvordan det utvikler seg videre, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) sa mandag at pandemien er under kontroll, og la fram oppløftende nytt om smittespredningen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at hver koronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person. Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll, sier Høie.