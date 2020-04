Fagdirektør i FHI mener koronagrepet må løsnes

Nyheter

– Det handler om å finne en balanse mellom epidemiens utvikling og effekten av tiltakene, for å holde dette i sjakk over lang tid, sier Forland til TV 2.

Tirsdag klokken 16 skal statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) informere om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske.

Mandag ble det kjent at de restriktive tiltakene som ble innført 12. mars, har ført til at smittereproduksjonstallet nå er under 1, det vil si at hver smittet gir viruset videre til færre enn én person.

– Vi har kontroll, slo Høie fast.

Tirsdag falt tallet på koronapasienter som er innlagt på sykehus, til 277, 37 færre enn dagen før.

Høy prislapp

Ifølge Forland vil stramme tiltak over lang tid vil føre til at man holder reproduksjonstallet under 1.

– Men det er et spørsmål over hvor lenge man kan holde de stramme tiltakene før det går utilbørlig utover folk og totalgevinsten for folkehelsen, sier Forland.

Også andre FHI-ansatte mener det nå er på tide at regjeringen lemper på tiltakene og går fra en «undertrykk»- til en «brems»-strategi.

– Vi bør fortsette å holde avstand og vaske hendene, men det er på tide å sette samfunnet i gang igjen. Prislappen ved å la være er for stor, sier seniorforsker Bjørn Grinde.

Han har forståelse for måten Sverige har valgt å håndtere koronakrisen på.

– Jeg forstår godt Sveriges tilnærming. De gjør dette til en langt lavere prislapp enn oss. Det er ikke sikkert Sverige ender med så mye høyere smittetall enn oss til slutt, sier han.

Frykter lemping

Andre frykter imidlertid at smittespredningen vil tilta dersom myndighetene løsner litt på grepet.

– Jeg er kjemperedd for at tiltakene skal lempes på, og at vi skal få en ny smittetopp. Selv om man bare lemper litt, kan folk misforstå betydningen, senke skuldrene og løpe ut igjen, uttalte overlege Anne Bøen, som er leder for anestesi- og intensivlegen ved Ullevål sykehus, til NTB mandag.

(©NTB)