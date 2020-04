Nordmenn har mer tillit til barnevernet, til tross for kritikk og domfellelser

Nyheter

Halvparten av alle nordmenn hadde stor eller ganske stor tillit til barnevernet i 2014. I 2020 hadde andelen økt til 60 prosent, viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

– Vi trodde at den massive kritikken av norsk barnevern, både nasjonalt og internasjonalt, ville føre til mindre tillit til barnevernet og beslutningstakerne, sier professor i statsvitenskap Marit Skivenes, som er ansvarlig for undersøkelsen.

– Jeg ble veldig overrasket. Resultatene viste det motsatte av det jeg hadde ventet.

Norsk barnevern har blitt kritisert og domfelt av den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, for praksis rundt omsorgsovertakelse, samvær og tvangsadopsjoner. Samtidig har institusjonen også opplevd stadig økende kritikk fra mediene, grupper og miljøer både i og utenfor Norge.

Den nye undersøkelsen viser at til tross for stor mobilisering fra disse kritiske gruppene, er de ikke representative for norsk befolkning generelt.

– Det er en svært liten gruppe som ligger helt i ytterkanten. De siste resultatene viser at 8 prosent hadde svært lav tillit til barnevernet, og 5 prosent hadde svært lav tillit til dommene i barnevernssaker, sier Skivenes.

(©NTB)