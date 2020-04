Filter Nyheter: Tiltakene har stanset smitteveksten i Norge

Nyheter

Det vil komme fram i en av rapportene som nå overleveres til regjeringen, ifølge Filter Nyheter , som skriver at de har fått opplysningene bekreftet fra flere kilder med innsyn i tallmaterialet.

Dersom beregningene er riktige, betyr det at koronautbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom tiltakene som er innført, videreføres.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter overfor NRK at smittetallene går noe ned over hele landet.

– Den siste uken har vi hatt en stabil situasjon, med en svak nedgang i antallet som tester positivt for koronavirus, og en fin trend på sykehusene der det sakte, men sikkert er færre innleggelser, sier Nakstad.

Han er likevel klar på at nordmenn må fortsette å jobbe for å begrense smitte, både i påsken og videre ut over året.

– Det er nok viktig at vi i hele 2020 må holde avstand til hverandre, teste oss når vi blir syke, og at vi ikke sender barn på skole eller barnehage, eller selv går på jobb, hvis vi blir syke, sier Nakstad.

Foreløpig fører imidlertid mangel på testutstyr til at personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av risikogruppene, vanligvis ikke får teste seg for covid-19, ifølge testkriteriene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Risikogruppene defineres som pasienter som bli innlagt på sykehus, pasienter og beboere i helseinstitusjoner og personer over 65 år med feber, hoste eller tungpustethet. Også ansatte i helsetjenesten som jobber nært med pasienter og personer har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet person, blir testet.

(©NTB)