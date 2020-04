Krisestaben: Vis ansvar, unngå reiser som ikke er strengt nødvendig

Nyheter

Rauma kommune opphevet i forrige uke de lokale karantenereglene, etter faglige råd fra Folkehelseinstituttet.

Likevel vil beredskapsgruppa i kommunen understreke viktigheten av at alle følger de nasjonale reglene, og unngår reiser og besøk som ikke er strengt nødvendig, også i påsken.

– Påsken er en tid hvor mange er på farten. Vi er nå i en unntakstilstand der det er satt i verk en rekke ekstraordinære tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. De viktigste tiltakene er knytta til å holde seg mest mulig hjemme, holde avstand, unngå reiser i størst mulig grad og følge hygienerådene. Dette er spesielt viktig å unngå å utsette personer i risikogruppene for smittefare, mener gruppa.

Lav smittespredning

Ordfører Yvonne Wold mener at Raumas innbyggere er flinke til å følge rådene og restriksjoner vi får fra sentralt hold.

– Dette er trolig en viktig grunn til at vi har lav smittespredning. Av de ni tilfellene vi har i dag kan åtte av dem spores til utenlandsreiser. I Rauma får vi tradisjonelt mye besøk fra andre deler av landet i påskeperioden, men i den spesielle situasjon vi er i nå vil vi anbefale å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Vi må bare innstille oss på at denne påsken blir annerledes enn vi er vante til. Beredskapsgruppen i Rauma ønsker å oppfordre alle til å bidra til å minimere smittespredning ved å tenke alternativt i år og følge gjeldende regler og råd. Jeg vil ønske innbyggerne våre en god annerledes påske – vis omtanke for hverandre, sier ordfører i Rauma, Yvonne Wold.

Hytteforbud gjelder fortsatt

Regjeringa innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune – dette gjelder fortsatt.

– Campingplasser omfattes ikke av forbudet, men Rauma kommune oppfordrer til at campingplassenes sanitæranlegg og fellesarealer stenges, sier beredskapsgruppen.

Aursand: - Kom gjerne på besøk, men ikke nå Fredag ettermiddag opphevet kommunen sine lokale karantenekrav, men kommuneoverlegen oppfordrer folk til å holde seg mest mulig i ro - også i påsken.

Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand kommer også med en oppfordring til de som driver med utleie:

– Når vi sier «besøk oss gjerne, men ikke nå», så innebærer det også en henstilling til de som driver med utleie, for eksempel via Airbnb. Vi ber om at de akkurat nå legger det litt til side, og heller fokuserer på at vi alle må være med å dra lasset, slik at færrest mulig blir smittet, sier han.

– Å drive og diskutere rundt paragrafer og formuleringer, og mene at man har unntak til å gjøre som man vil, det synes jeg er litt lite konstruktivt. Vi skal ta vare på hverandre og unngå at folk blir smittet, sier han, og sier samtidig at de kommer til å gi minst mulig pålegg til folk.

– Folk må ta ansvar for de valgene de gjør selv. Vi kommer ikke til å legge opp til noen skriftlige restriksjoner, ut over det som myndighetene bestemmer.