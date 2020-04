Dette er rådene fra kommunen

Nyheter

Reise

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Avstand

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Hygiene

God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.

Personer som bor sammen kan omgås normalt. Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.

Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.

Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.

Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.

Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Unngå stigmatisering og utestengning.

Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (for eksempel hoste, feber, tungpustethet) skal du holde deg hjemme til en dag etter at du har blitt frisk. Det er også egne karanteneregler for personer som kommer reisende fra utlandet. Dette gjelder også de som har vært i nærkontakt med noen som er smittet.