Fra høsten av er Leiktun en friluftsbarnehage

Det var enstemmighet om saken i formannskapet, og det var det også i kommunestyret:

"Leiktun barnehage er natur og friluftsbarnehage fra barnehageåret 2020/21. Det skal arbeides systematisk med utvikling av barnehagens tilbud og markedsføring av dette, blant annet med et eget arrangement på Leiktun for å markere at Rauma har fått sin første natur- og friluftsbarnehage."

Saken gikk uten debatt i kommunestyret.

- Lange tradisjoner

Rådmannen skrev i sin utredningen at barnehagen har tradisjoner med utegrupper og aktivt bruk av nærmiljø i sitt pedagogiske tilbud.

– Rauma kommune sin visjon «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» har dannet grunnlag for barnehagens virke. Barnehagens nærmiljø gir svært gode og naturlige muligheter for natur-/friluftsaktiviteter. Personalets erfaringer, kompetanse og ønske om å videreutvikle barnehage innenfor friluftsliv er stor, forteller hun.

Mange planer

I et bakgrunnsdokument som kommunen har utarbeidet, skriver de at Leiktun har et godt utgangspunkt for å kalle seg friluftsbarnehage allerede. Og mer er planlagt:

"I neste års Årsplan, vil det bli lagt inn et Årshjul med forskjellige aktiviteter som går på friluftsliv. Barnehagen vil fortsette med aktiviteter vi har gjort tidligere, men også utvide med nye. Barnehagen har avklart å få kunne ta i bruk nye områder til heldags utedager. Dette må vær eområder det er lettvint å bringe og hente på knyttet til nærmiljøet. Bl.a skal man kan ha et samarbeid med travbana og omliggende skogsområde, Romsdal Lodge er en annen samarbeidspartner som stiller seg til disposisjon på flere måter. Barnehagen har også vært i kontakt med de som jobber med den nye friluftslinja ved Rauma videregående skole for et eventuelt samarbeid. Dette er ikke avklart enda, men barnehagen fikk tilbakemelding om at det var en spennende tanke. Barnehagen har også gode samarbeidspartnere blant foreldrene. Barnehagen har også muligheter for bl.a gårdsbesøk og hundekjøring. Leiktun har potensiale for å utvide uteområdet ved å ta i bruk skogen mot gamle sjukeheimen. Her er det en del skog og mye krattskog. Det er ønske om å gjerde inn dette området, ryddekrattskogen og sette opp en gapahuk/hytte på området."