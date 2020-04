Følg kommunestyrets nettmøte direkte her

Nyheter

Tirsdag hadde politikerne et "testmøte" for å sjekke teknikken, og alle skal være klare for tidenes første heldigitale kommunestyremøte.

- Det er jo alltid litt spennende når man skal prøve nye ting. Både knytta til tekniske ting og selve møtegjennomføringen, sa kommunikasjonssjef i Rauma kommune tidligere i uka.

Møtet kan du følge som normalt på Kommune-TV over. Sendingen produseres av Rauma kommune.

Ulike saker

Her finner du sakslisten til møtet. Blant sakene som kommer opp, er saken om tomter i Måndalen, der Arbeiderpartiet i formannskapet fikk gjennomslag for å lage en liknende kampanje som var på Åfarnes.

Det skal også opp en sak om kommunal gatelysdrift, der rådmannen har foreslått å avvikle gatelys på privat veg, fylkesveg og riksveg, og saken om hvorvidt Leiktun barnehage skal bli friluftsbarnehage. Formannskapet gikk for et enstemmig "ja" i den saken.

I tillegg kommer saker om blant annet Romsdalseggen og nytt arbeids- og aktivitetssenter, og Høyre har varslet en interpellasjon om eiendomsskatt.

Rådmannen har også foreslått å utsette skoleprosjektet i Måndalen.