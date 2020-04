Nyheter

(Rbnett): – Jeg hadde planer om å utvide butikken for to år siden med 70 kvadratmeter i tillegg til de 200 kvadratmeterne vi disponerer i dag. Hadde gjort avtale med Coop slik at det ble en ny Coop-butikk i Rauma. Da jeg viste fram planene for Statens vegvesen som eier området, var det full stopp, sier Alf Inge Slemmen.