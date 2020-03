Sølsnes - Åfarnes har bare ei ferje – taksten er den samme

Nyheter

– Det har med vedtaket i T-26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta som ble gjort i fylkestinget å gjøre. Her ble det bestemt at prisen på alle samband med to ferjer skulle øke med to takstsoner.. Dermed kan man ikke se på det opprinnelige vedtaket fra da ferje nummer to ble satt inn, sier avdelingssjef Stig Helle-Tautra i Fram til Åndalsnes Avis.