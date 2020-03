Blomster-giverglede til over 11.000 kroner

Nyheter

«Er det noen som vil være med å glede beboere på Helsehuset nå til påske? Siden de ikke får besøk for tiden, så kan vi sammen pynte litt opp hos dem. Vipps et valgfritt beløp og så legger jeg til 20 prosent av innkommet beløp og fordeler blomster for hele summen på Helsehuset, Snarvegen 5 og Voll omsorgssenter til helgen» skrev Dag Henrik på Facebook i går ettermiddag.