14.000 i fylket har søkt om dagpenger - Nav lanserer forskuddordning

Nyheter

- Fra mandag 30. mars er det mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske. Vi vet at mange er i en svært krevende og usikker situasjon. I påvente av at søknaden om dagpenger blir behandlet lanserer vi i dag en forskuddsordning om dagpenger. Ordningen gjelder for både permitterte og arbeidsledige, skriver Nav i pressemeldingen.

I forrige uke fortalte leder for Nav Rauma, Tove Touihri, at det her lokalt var 388 personer som var blitt permittert i perioden 9. mars til 24 mars. Det er 10, 1 prosent av arbeidsstokken lokalt.

For å få forskudd må du først ha søkt om dagpenger og deretter må du søke om forskudd.

- Muligheten til å søke om forskudd er fra i dag tilgjengelig på nav.no. Forskuddet vil være litt i underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. Det vil for de fleste være ca. 60 prosent av tidligere lønn.

.