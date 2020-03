Har kontakta UD i håp om å hjelpe Eva Marie i Peru: – Vi må bruke de kontaktene vi har

Nyheter

Tidligere denne uka fortalte VG historia om Eva Marie Stensland fra Torvik som sitter innesperra på et vandrehjem i Peru. Hun er i landet i forbindelse med en backpakker-ferie, og er i byen Cusco sørøst i landet. Siden det er påvist korona-smitte på vandrehjemmet hun bor i, er hun innesperra på et firemannsrom mesteparten av dagen, og de får lite med mat å spise. Familien har fortalt Åndalsnes Avis at de er bekymra for henne, og Eva Marie sjøl har fortalt til Åndalsnes Avis på epost at hun tar det hele med fatning, men at hun er spent på hva de neste dagene vil bringe.