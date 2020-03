Vil fjerne eiendomsskatten for 2020

Nyheter

Koronasituasjonen har ført til at mange her i landet går en usikker økonomisk framtid i møte. Det gjelder også her i Rauma. Mange har blitt permittert fra jobbene sine eller står uten arbeid. For å hjelpe med dette foreslår nå Rauma Høyre å fjerne eiendomsskatten for 2020.