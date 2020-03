Opposisjonen krever konkretisering av «ullen» kontantstøtte

Nyheter

En kompensasjonsordning på 10–20 milliarder kroner i måneden for å dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av de drastiske tiltakene for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Det var løftet fra finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag morgen.

– Vi dekker altså en del av de kostnadene som bedriftene ikke kommer unna. En slags kontantstøtte, sa han.

Men skissen er fortsatt uferdig.

– Det er for ullent til at vi kan si om det er en god nok ordning, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til NTB.

SVs Kari Elisabeth Kaski er enig.

– Det er veldig vagt, sier hun.

– Så her vil vi måtte gå inn i detaljene på Stortinget og gi noen klare føringer.

Krever avklaringer

Opposisjonspartiene venter nå intense forhandlinger gjennom helgen på Stortinget om den nye kompensasjonsordningen.

Det er da spesielt tre spørsmål som må avklares:

Det ene er dekningsgrad, det vil si hvor mye av bedriftenes faste kostnader som skal dekkes av staten. Flere partier har tatt til orde for full dekning av løpende faste kostnader for bedrifter som er blitt pålagt av myndighetene å stenge, som frisører.

Et annet spørsmål er hvor stort fall i inntekter en bedrift må oppleve før den får krav på hjelp. Heller ikke dette er avklart i regjeringens skisse.

Det tredje spørsmålet er varighet. Sanner har signalisert at ordningen i første omgang skal gjelde i to måneder. Det mener flere partier høres lite ut.

Varighet blir tema

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen burde ha gått inn for en mer langvarig ordning.

– Jeg tror det hadde vært lurt å gi mer forutsigbarhet, sier Vedum til NTB.

– Når regjeringen selv i sine forslag til avgiftsutsettelser har lagt opp til at disse skal vare til 31. oktober, så tror jeg nok det er mange som spør seg hvorfor de bare har foreslått to måneder for bedriftene, supplerer Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik.

Et annet spørsmål er hva startdatoen skal være. De drastiske tiltakene for å stoppe koronaviruset ble iverksatt allerede 12. mars, noe som betyr at ordningen må få tilbakevirkende kraft hvis bedriftene skal kompenseres fullt ut, påpeker Kaski.

– Etter min mening må vi legge føringer fra Stortinget på alle disse områdene, sier hun.

Truer med husleieloven

I diskusjonene om kompensasjonsordningen har partier som SV og Rødt også krevd at også huseierne tar sin del av regningen.

Det kan for eksempel skje ved at regjeringen tar i bruk unntaksbestemmelser i husleieloven som gir åpning for å innføre leiestopp eller maksimalsatser.

– Her må alle være med på spleiselaget, fastholder Kaski.

– Det er i deres interesse at bedriftene overlever. Da kan de ikke bare sitte og sko seg på at fellesskapet nå går sammen om å kompensere disse bedriftene, advarer hun.

Vedum er derimot skeptisk.

– Vi i Stortinget kan ikke gå inn og bestemme husleie på hvert enkelt bygg rundt om i Norge, sier han.

– Hvis vi skal begynne å bestemme husleier politisk, da bommer vi helt garantert.

