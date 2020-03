Nødhjelpsordningen for bedrifter: Slik blir søknadsprosessen

Nyheter

– Det kommer ikke til å ta lang tid å søke. Det skal ikke være veldig komplisert, forsikrer administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB.

Det er Finans Norge som har fått ansvar for å drive kompensasjonsordningen som ble presentert fredag, hvor staten skal betale ut penger til bedrifter som taper inntekter på grunn av koronakrisen.

– Dette er nødhjelp til de bedriftene som har omsetningssvikt, enten på grunn av smitteverntiltakene eller selve virusutbruddet i seg selv, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Pengene skal gå til å betale løpende kostnader som husleie, strøm og forsikringer.

– Det vil bli etablert en nettportal der du som næringsdrivende kan logge deg på og identifisere deg. Du søker elektronisk ved å oppgi de dataene som Stortinget og regjeringen fastsetter at er kriterier for ordningen, forklarer Kreutzer.

Han understreker at de ennå jobber med ordningen og at den først kommer opp og går senere.

– Må kunne dokumenteres

Kreutzer sier at søknadene vil bli kontrollert opp mot alle relevante tilgjengelige offentlige registre.

– Et kriterium som er blitt nevnt, er at bedriften må kunne dokumentere et reelt fall i omsetningen.

Regjeringen har varslet at detaljene i ordningen skal være klar neste fredag, men det er fortsatt mye som ikke har kommet på plass. Et ubesvart spørsmål er blant annet hvor stor andel av inntektsbortfallet staten vil betale for. Det er også uklart hvor store beløp regjeringen maksimalt vil kompensere gjennom ordningen.

Men budskapet er at den skal favne bredt.

Penger på konto

Når søknaden er levert, blir den automatisk sjekket og kontrollert.

– Så er det elektronisk overføring av penger til konto. Det blir en helautomatisk prosess, sier Kreutzer.

Målet er at pengene skal være på konto innen to til tre uker, opplyste han fredag. Trolig vil bedriftene selv måtte anslå hvor mye penger de taper på koronakrisen.

– Det vi finner i offentlige registre, er det som har skjedd i din virksomhet i 2018/2019. Vi finner ikke omsetningsbortfallet i offentlige registre. Så der må du si hva omsetningsbortfallet har vært, og så må du kunne dokumentere det i ettertid, sier Kreutzer.

Kontroller

Finans Norge-sjefen påpeker at det blir en tillitsbasert ordning.

– Du leverer inn data på ære og samvittighet, og du forplikter deg selv å levere riktig data, sier han.

Men det varsles også kontroller for å hindre misbruk.

– Det skal være en enkel ordning, men det skal selvsagt også legges til rette for kontroll, sånn at vi kan være trygge på at pengene går til de som har behovene og at de brukes slik de er ment å brukes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Trolig vil bedriftseiere kunne logge inn via etablerte systemer, for eksempel BankID, når de skal søke om penger.

