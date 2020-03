Koronahjelp til bedrifter: Mest til de med yrkesforbud

Nyheter

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) legger fram kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fredag morgen.

De vil da presentere et rammeverk for ordningen. Detaljene er ennå ikke meislet ut.

Regjeringen kommer ikke til å legge på bordet en kopi av den danske ordningen, hvor bedrifter med yrkesforbud kompenseres gradert etter størrelsen på omsetningsfallet bedriften får, etter det NTB forstår.

I Norge har partene vært opptatt av å få på plass et system for rask utbetaling av støtte. Samtidig skal ordningen være midlertidig.

Bedriftene må godtgjøre at de har hatt nedgang i omsetningen, sammenlignet med samme periode tidligere år, erfarer TV 2 , som melder at bedriftene får en form for kontantstøtte.

NHO, LO, Virke og Finans Norge deltar på fredagens pressekonferanse og skal være godt fornøyde med regjeringens grep.

Yrkesforbud

En rekke bransjer fikk i praksis yrkesforbud da regjeringen innførte sine svært strenge tiltak 12. mars. Det dreier seg blant annet om frisører, fysio- og manuellterapeuter, hudpleiere og optikere. Tiltakene ble 25. mars forlenget til over påske.

Samtidig er en rekke bransjer og næringer indirekte rammet. Hoteller, skianlegg, restauranter og barer tilknyttet reiselivsnæringen sliter tungt. Årets mest innbringende uker går tapt, siden nordmenn må tilbringe påskeferien i hjemkommunen.

– Det er naturlig å forvente at staten har et særskilt kompensasjonsansvar for bedrifter som har måttet stenge ned som et direkte resultat av myndighetenes vedtak, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.

– I tillegg må staten bidra til å holde liv i bedrifter som ellers har en sunn økonomi, men som har opplevd stor omsetningssvik på grunn av koronapandemien.

Frp mener bedrifter med yrkesforbud bør få opp mot 100 prosent av sine faste utgifter dekket.

Fem milliarder i pakke

Klokken 12 fredag orienterer statsminister Erna Solberg (H) om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet.

Hovedgrepet er nær fem milliarder kroner i en tiltakspakke for næringslivet, fortalte DN torsdag. Halvparten av pengene skal gå til vekstbedrifter og gründere. Samtidig økes støtten til det offentlige virkemiddelapparatet.

Torsdag ble det klart at norske studener får økt sin låneramme og forskuttert utbetaling av lån og stipend for mai og juni. Forslaget har fått hard kritikk.

Alt sist fredag fremholdt Sanner at de økonomiske tiltakene samlet koster 280 milliarder kroner, hvis utsatt skatt og avgift og lånegarantier inkluderes. Nye tiltak kommer på toppen av dette.

Helseforetak får penger

Samtidig vil det komme et bredt spekter av satsinger på alt fra samferdsel, kunnskap og helse, til næring, arbeids- og sosial og bistand. Helseforetakene får 6 milliarder ekstra for å dekke økte utgifter, ifølge TV 2.

Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til Cepi, som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot koronaviruset.

Regjeringen vil fredag kvittere ut flere bestillinger fra Stortinget, som billigere riksveiferjer, men også lansere en rekke nye tiltak. Stortingets finanskomité skal forhandle om pakken i helgen, før vedtak etter planen fattes tirsdag.

Om momskutt skal gis tilbakevirkende kraft eller forlenges i varighet, selskapers mulighet til å ta ut utbytte og om krisestøtte skal kunne gå til gårdeierne, er punkter det har vært politisk strid om.

(©NTB)